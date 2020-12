Dieta anti-infiammatoria | i cibi da evitare per proteggere il cuore

Leggi su improntaunika

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Alfie Borromeo La salute passa anche dal piatto: alcuni alimenti, infatti, possono aiutare l’organismo a mantenersi sano ed efficiente, mentre altri hanno effetti nocivi che è opportuno conoscere approfonditamente. Patologie e disfunzioni dell’apparato cardiovascolare mettono in serio pericolo il nostro benessere fisico e alcune disattenzioni o cattive abitudini quotidiane contribuiscono significativamente a peggiorare il quadro generale ed acuire il rischio di incorrere in stati infiammatori cronici, ritenuti responsabili dell’insorgenza di numerose patologie. I risultati di una lunga ricerca pubblicati recentemente sul Journal of the American College of Cardiology, ad esempio, hanno evidenziato quanto la scelta tracon caratteristiche pro-infiammatorie a discapito di quelli ritenuti-infiammatori possano incidere sulla salute ...