Diego Costa | addio all’Atletico turbolento Dalla Spagna | “Era quasi venuto alle mani con il vice di Simeone”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’diMadrid è stato molto, con un episodio che avrebbe sancito la rescissione consensuale tra le parti. Secondo quanto riportatotrasmissione radiofonica El Transistor su Onda Cero, l’attaccante, noto per il suo carattere molto particolare e rissoso, sarebbecon l’assistente del “cholo”, Nelson Vivas. Ecco quanto si legge: “Era diun personaggio tossico per lo spogliatoio. Il giocatore, rendendosi conto di non essere considerato un titolare da, ha cominciato ad assumere un atteggiamento indolente, arrivando a una convivenza ...