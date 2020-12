Deputato morto | ucciso dal virus a 41 anni | prima vittima tra i politici FOTO

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nella pandemia in corso da ormai quasi un anno c’è il primo caduto di un certo rango: si tratta di unnel giro di pochissimi giorni. Dagli Stati Uniti arriva la notizia che riguarda una causa del Covid. Lui si chiamava Luke Letlow, aveva solamente 41e da inizio L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

fenice_risorta : RT @alanfriedmanit: Covid, morto deputato No-Mask Usa appena eletto: aveva 41 anni e rifiutava sempre la mascherina - GPiziarte : RT @alanfriedmanit: Covid, morto deputato No-Mask Usa appena eletto: aveva 41 anni e rifiutava sempre la mascherina - Corriere : RT @Daniele_Manca: Il primo deputato Usa morto per Covid: è il repubblicano Luke Letlow, 41 anni, @claudiobozza @Corriere - GeaPilato : RT @ElioLannutti: Covid, morto deputato Usa appena eletto: aveva 41 anni - Ari_etta94 : RT @alanfriedmanit: Covid, morto deputato No-Mask Usa appena eletto: aveva 41 anni e rifiutava sempre la mascherina -

Ultime Notizie dalla rete : Deputato morto

Luke Letlow è il primo membro del Parlamento Usa che muore per i postumi dell’infezione da Coronavirus. Il giovane deputato del Congresso americano Luke Letlow, eletto lo scorso novembre alla House of ...Luke Letlow era stato eletto in Louisiana il 3 novembre. Aveva 41 anni. Molti sono i repubblicani morti o contagiati dal virus eppure i 'trumpiani' contrinuano nella linea para-negazionista ...