Daydreamer Anticipazioni Turche: Sanem compra la Fikri Harika poi fugge dalla città! (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le Anticipazioni Turche delle nuove Puntate di Daydreamer, presto in onda su Canale5, ci rivelano che Sanem comprerà la Fikri Harika ma deciderà di fuggire da Istanbul. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ledelle nuove Puntate di, presto in onda su Canale5, ci rivelano checomprerà lama deciderà di fuggire da Istanbul.

Una romantica richiesta darà il via ad una girandola di equivoci nelle puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno in onda nelle prossime settimane: dato il suo matrimonio stabile e felice da pi ...

Una romantica richiesta darà il via ad una girandola di equivoci nelle puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno in onda nelle prossime settimane: dato il suo matrimonio stabile e felice da pi ...