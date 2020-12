Daydreamer anticipazioni: HUMA rischierà di essere scoperta, ecco da chi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le malefatte della perfida HUMA (Ipek Tenolcay) potrebbero avere le ore contate nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno: grazie ad un piano mosso da Can (Can Yaman), l’imprenditrice rischierà infatti di vedere compromessa la sua collaborazione con l’editore Yigit (Utku Ates) per allontanare l’odiata Sanem Aydin (Demet Ozdemir) dal figlio maggiore. Scopriamo quindi più a fondo le dinamiche di questa storyline… Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Yigit chiede a Sanem di sposarlo Le anticipazioni indicano che la svolta nella trama si avrà quando Yigit capirà di essere stato preso in giro da Can proprio grazie alla sua “collaborazione” con HUMA. In pratica, la donna lo metterà al corrente del fatto che il Divit non ha nessun filmato della ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le malefatte della perfida(Ipek Tenolcay) potrebbero avere le ore contate nelle prossime puntate italiane di– Le Ali del Sogno: grazie ad un piano mosso da Can (Can Yaman), l’imprenditriceinfatti di vedere compromessa la sua collaborazione con l’editore Yigit (Utku Ates) per allontanare l’odiata Sanem Aydin (Demet Ozdemir) dal figlio maggiore. Scopriamo quindi più a fondo le dinamiche di questa storyline…– Le Ali del Sogno, trame: Yigit chiede a Sanem di sposarlo Leindicano che la svolta nella trama si avrà quando Yigit capirà distato preso in giro da Can proprio grazie alla sua “collaborazione” con. In pratica, la donna lo metterà al corrente del fatto che il Divit non ha nessun filmato della ...

