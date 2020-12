Dare nuova vita ai paesi montani: l'Unione dei Comuni partecipa al bando regionale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Rilanciare, ripopolare e valorizzare la Vallata del Savio soprattutto in riferimento alla montagna sostenendo azioni in grado di produrre investimenti pubblici diffusi, capaci di offrire servizi per i ... Leggi su cesenatoday (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Rilanciare, ripopolare e valorizzare la Vallata del Savio soprattutto in riferimento alla montagna sostenendo azioni in grado di produrre investimenti pubblici diffusi, capaci di offrire servizi per i ...

GruppoFICamera : “Questa #manovra manca degli elementi necessari per curare le ferite del Paese e per dare nuova linfa ai settori ec… - sonia172505 : @Marty_Loca80 Tranquilla in settimana nuova porta neve ??????, se vuoi venire a dare una mano.. Ti saremo per sempre grati ?? - MakeupRevItalia : Ecco un super primo piano degli ombretti della nuova paletta Ultimate Crystal Adorned di #RevolutionPro ?? Una palet… - fratilla1 : Per la casa nuova voglio comprare tante di quelle stampe da artisti online che il corniciaio quando mi vede arrivar… - alifeina_bag : @jabbaTM @Yi_Benevolence se passi da iliad a nuovo contratto iliad da 100 cambi numero direttamente al totem e ti d… -