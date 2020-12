D’Amato: con coinvolgimento medici selezione anziani per vaccino (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma – “Come Regione ci muoviamo, come le altre, all’interno del piano strategico nazionale approvato il 12 dicembre e rilasciato dalla Conferenza Stato-Regioni il 17 dello stesso mese, e ci tengo a precisarlo – ha detto l’assessore alla sanita’ della Regione Lazio Alessio D’Amato – al fine di far capire a tutti i cittadini come il Lazio si muovera’ in queste ore sul piano vaccino”. Nell’ambito della presentazione del piano vaccini della Regione Lazio, l’assessore interviene per rispondere ad alcune domande, tra cui i criteri di somministrazione del vaccino tra gli anziani: “la popolazione anziana, nella fase successiva all’attuale, verra’ reclutata attraverso diverse modalita’, a fronte di circa 600mila persone over 70.” “Coinvolgeremo anche i loro medici di medicina generale, andremo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma – “Come Regione ci muoviamo, come le altre, all’interno del piano strategico nazionale approvato il 12 dicembre e rilasciato dalla Conferenza Stato-Regioni il 17 dello stesso mese, e ci tengo a precisarlo – ha detto l’assessore alla sanita’ della Regione Lazio Alessio– al fine di far capire a tutti i cittadini come il Lazio si muovera’ in queste ore sul piano”. Nell’ambito della presentazione del piano vaccini della Regione Lazio, l’assessore interviene per rispondere ad alcune domande, tra cui i criteri di somministrazione deltra gli: “la popolazione anziana, nella fase successiva all’attuale, verra’ reclutata attraverso diverse modalita’, a fronte di circa 600mila persone over 70.” “Coinvolgeremo anche i lorodina generale, andremo ...

Marghe58277301 : @paola_solimene Buongiorno, dolce mia Paola??Grazie sempre del pensiero e di questo amato viaggio che ogni mattina m… - guastellae : RT @DrogoOrtiz: #CeraUnaVolta ... quel giorno in cui ti hanno portato via , con i tuoi petali d'orchidea.Senza voce. Solo quel sussurro. Il… - Cinzia11947011 : RT @DrogoOrtiz: #CeraUnaVolta ... quel giorno in cui ti hanno portato via , con i tuoi petali d'orchidea.Senza voce. Solo quel sussurro. Il… - gighea : RT @DrogoOrtiz: #CeraUnaVolta ... quel giorno in cui ti hanno portato via , con i tuoi petali d'orchidea.Senza voce. Solo quel sussurro. Il… - Giovann04893283 : RT @DrogoOrtiz: #CeraUnaVolta ... quel giorno in cui ti hanno portato via , con i tuoi petali d'orchidea.Senza voce. Solo quel sussurro. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : D’Amato con Vaccino Covid-19, assessore D’Amato: «Cittadini immunizzati da febbraio» Corriere Roma