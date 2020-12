Dalle esigenze di trasporto a quelle di magazzino, con SagulaAutotrasporti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un parco di 20 mezzi, uno staff di 26 professionisti e un deposito di 3000 m2 fanno della famiglia Sagula, un’azienda ricca di storia e passione tramandata da padre in figlio da oltre 50 anni. L’azienda bergamasca con sede a Verdello, offre servizi di ritiro e consegna della merce in tutta Italia, per rispondere in modo immediato ed efficiente alle esigenze dei clienti che la scelgono. Professionalità, serietà e impegno sono i valori fondamentali dell’intero staff di Sagula Autotrasporti grazie ai quali da sempre garantiscono consegne precise e puntuali nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e dei principi della correttezza. Quali automezzi e servizi offre Sagula Autotrasporti? L’azienda bergamasca propone soluzioni mirate costruite sulla base delle necessità di ogni cliente, grazie a mezzi e trasportatori esperti e affidabili. Servizio espresso: spedizioni veloci ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un parco di 20 mezzi, uno staff di 26 professionisti e un deposito di 3000 m2 fanno della famiglia Sagula, un’azienda ricca di storia e passione tramandata da padre in figlio da oltre 50 anni. L’azienda bergamasca con sede a Verdello, offre servizi di ritiro e consegna della merce in tutta Italia, per rispondere in modo immediato ed efficiente alledei clienti che la scelgono. Professionalità, serietà e impegno sono i valori fondamentali dell’intero staff di Sagula Autotrasporti grazie ai quali da sempre garantiscono consegne precise e puntuali nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e dei principi della correttezza. Quali automezzi e servizi offre Sagula Autotrasporti? L’azienda bergamasca propone soluzioni mirate costruite sulla base delle necessità di ogni cliente, grazie a mezzi e trasportatori esperti e affidabili. Servizio espresso: spedizioni veloci ...

