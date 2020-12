Dalla Lombardia bonus di 1.000 euro agli autonomi senza Partita Iva (Di mercoledì 30 dicembre 2020) MILANO – Un bonus da 1.000 euro per i lavoratori autonomi senza partita Iva, dimenticati dai diversi decreti ristori del governo. Lo prevede la delibera approvata dalla giunta lombarda. “Un segnale concreto, importante, di grande vicinanza nei confronti di chi- sottolinea il governatore Attilio Fontana- è stato finora dimenticato”. Fontana spiega di aver incluso anche i lavoratori autonomi “che percepiscono compensi in base alla ‘cessione di diritti d’autore’ e, fra questi- evidenzia- i giornalisti che collaborano con quotidiani, periodici e altre testate di informazione”. Leggi su dire (Di mercoledì 30 dicembre 2020) MILANO – Un bonus da 1.000 euro per i lavoratori autonomi senza partita Iva, dimenticati dai diversi decreti ristori del governo. Lo prevede la delibera approvata dalla giunta lombarda. “Un segnale concreto, importante, di grande vicinanza nei confronti di chi- sottolinea il governatore Attilio Fontana- è stato finora dimenticato”. Fontana spiega di aver incluso anche i lavoratori autonomi “che percepiscono compensi in base alla ‘cessione di diritti d’autore’ e, fra questi- evidenzia- i giornalisti che collaborano con quotidiani, periodici e altre testate di informazione”.

