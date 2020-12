Dal turismo alla ristorazione, shock da pandemia: 2020 da incubo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E’ lunghissimo, purtroppo, l’elenco di settori ed attività che lamentano mancanza di ossigeno, nell’anno durissimo della pandemia che ha colpito in maniera pesantissima la nostra economia. A colpi di DPCM che si sono susseguiti nel corso dei mesi ed annesse restrizioni per cercare di contenere la diffusione del virus nel nostro Paese (che ad oggi viaggia su una media di oltre 10 mila nuovi casi giornalieri), dal turismo alla ristorazione il 2020 è stato, senza ombra di dubbio, un annus horribilis. turismo, shock DA pandemia – Nel 2020, a seguito della pandemia da Covid-19, in tutti i Paesi europei i flussi turistici subiscono un profondo shock. Nei primi 8 mesi del ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E’ lunghissimo, purtroppo, l’elenco di settori ed attività che lamentano mancanza di ossigeno, nell’anno durissimo dellache ha colpito in maniera pesantissima la nostra economia. A colpi di DPCM che si sono susseguiti nel corso dei mesi ed annesse restrizioni per cercare di contenere la diffusione del virus nel nostro Paese (che ad oggi viaggia su una media di oltre 10 mila nuovi casi giornalieri), dalilè stato, senza ombra di dubbio, un annus horribilis.DA– Nel, a seguito dellada Covid-19, in tutti i Paesi europei i flussi turistici subiscono un profondo. Nei primi 8 mesi del ...

