Dal piano vaccini al Recovery Plan | Conte guarda al futuro

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Dobbiamo avere una prospettiva di legislatura nel quadro dell’occasione storica dei 209 miliardi del”. Lo ha detto il Premier Giuseppealla conferenza stampa di fine anno che si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Covid e in solidarietà dei loro familiari. Occorre “accelerare” la cosiddetta verifica di maggioranza, così da affrontare “nei primi giorni di gennaio” il, da consegnare poi alle “forze sociali e al Parlamento” per definirlo in via definitiva “a febbraio”, ha chiarito il Presidente del Consiglio aggiungendo che “non possiamo permetterci di galleggiare”. Poi getta acqua sul fuoco riguardo a possibili tensioni nella maggioranza, citando Aldo Moro. “Ci sono due aspetti che non riesco a fare miei. Uno sono gli ...