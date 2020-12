Dagospia sgancia la bomba: Milan condannato, ha perso la causa (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'ex stella rossonera aveva portato in tribunale l'ad Gazidis in rappresentanza del club dopo il clamoroso e improvviso esonero provocato dalle dichiarazioni rese alla Gazzetta dello Sport, in cui lo ... Leggi su sportevai (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'ex stella rossonera aveva portato in tribunale l'ad Gazidis in rappresentanza del club dopo il clamoroso e improvviso esonero provocato dalle dichiarazioni rese alla Gazzetta dello Sport, in cui lo ...

TomJenkinsonFan : RT @_DAGOSPIA_: AVVISATE INTER E NAPOLI - MESSI SGANCIA LA BOMBA DI FINE ANNO: A FINE STAGIONE DECIDO SE ANDAR VIA - _DAGOSPIA_ : AVVISATE INTER E NAPOLI - MESSI SGANCIA LA BOMBA DI FINE ANNO: A FINE STAGIONE DECIDO SE ANDAR VIA… - gralbertazzi : un ministero in cattiva salute-‘eh ma io non conto un cazzo’, sileri vs l'ex dg della prevenzione - Politica - alevale90 : I BUROCRATI, IL CANCRO DELL'TALIA UN MINISTERO IN CATTIVA SALUTE-‘EH MA IO NON CONTO UN CAZZO’, SILERI VS L'EX DG D… - ClaudioMarsilio : Ah ?@piersileri? e basta co sto piagnisteo: dimettiti tu e lasciali andare al loro destino... -

Ultime Notizie dalla rete : Dagospia sgancia Dagospia sgancia la bomba: Boban ha vinto causa contro il Milan | Calcio | Top News Sportevai.it Ignazio de Il Volo fidanzato con Roberta Morise? Il mistero rimane

Sono passati ormai alcuni mesi da quando Dagospia ha sganciato la bomba, sostenendo che uno dei componenti del gruppo musicale Il Volo, Ignazio Boschetto, fosse fidanzato con Roberta Morise. Secondo ...

GF Vip, gossip su Dayane Mello: avrebbe una relazione segreta con un’altra donna

Una bomba di gossip si è abbattuta su Dayane Mello, proprio mentre la modella è chiusa nella casa del "Grande Fratello Vip". La modella avrebbe una relazione segreta con un'altra donna ...

Sono passati ormai alcuni mesi da quando Dagospia ha sganciato la bomba, sostenendo che uno dei componenti del gruppo musicale Il Volo, Ignazio Boschetto, fosse fidanzato con Roberta Morise. Secondo ...Una bomba di gossip si è abbattuta su Dayane Mello, proprio mentre la modella è chiusa nella casa del "Grande Fratello Vip". La modella avrebbe una relazione segreta con un'altra donna ...