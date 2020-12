Da Liliana Segre una 'preghiera laica' ai no-vax: 'Vaccinarsi per il bene proprio e degli altri' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Parole importantissime: "Si legge da un po' di tempo come diverse persone abbiano espresso la volontà di non Vaccinarsi dal Covid 19. I motivi possono essere tra i più disparati e non sarò certo io a ... Leggi su globalist (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Parole importantissime: "Si legge da un po' di tempo come diverse persone abbiano espresso la volontà di nondal Covid 19. I motivi possono essere tra i più disparati e non sarò certo io a ...

