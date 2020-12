Da Giulia Salemi 1990€ a Sonia Lorenzini 1200€ fino a Natalia Paragoni 49€ | ecco quanto costano gli abiti visti al GF Vip

Leggi su biccy

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip ogni puntata le vippone (sia in casa che in studio) sfoggiano migliaia di euro di guardaroba ed i loro look sono cliccatissimi online sia da chi vorrebbe imitarle e prendere spunto, sia da chi ama fare i conti in tasca. Questa settimana ad aver “speso” di più al GF Vip non è stata Elisabetta Gregoraci, bensìche si è presentata in diretta con un vestitino monospalla di Saint Laurent (per la precisione un modello con manica corta drappeggiata) dal valore di 1990 euro, con tanto di sandali in velluto di Casadei da 650 euro. Secondo posto per Elisabetta Gregoraci che come ogni puntata ha optato per un look firmato Elisabetta Franchi. Un modello total black con fiocco d’avanti (cit) e maniche a sbuffo da 669 euro; ai piedi un paio di Gucci da 650 euro. Da non sottovalutare...