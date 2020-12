Croazia, nuove scosse di terremoto ma nessun crollo ulteriore (Di mercoledì 30 dicembre 2020) nuove scosse di terremoto sono state avvertite oggi in Croazia, all'indomani del potente sisma di magnitudo 6,3 che ha provocato almeno sette morti, alcune decine di feriti e numerosi crolli nella regione centrale del Paese. Secondo l'Istituto di geofisica americano, due repliche hanno interessato oggi l'area di Sisak, a sud-est di Zagabria a qualche minuto di distanza l'una dall'altra, dopo le 7:15. La prima ha avuto magnitudo 4,8, la seconda 4,7. nessuna delle due ha provocato ulteriori danni.Intanto, temendo nuove scosse dopo quella terribile di ieri, numerosi cittadini hanno passato la notte fuori casa. "Non possiamo entrare in casa, è crollato tutto. Non siamo riusciti a dormire, abbiamo passato la notte sotto la pioggia", ha raccontato Marica Pavlovic abitante di ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 30 dicembre 2020)disono state avvertite oggi in, all'indomani del potente sisma di magnitudo 6,3 che ha provocato almeno sette morti, alcune decine di feriti e numerosi crolli nella regione centrale del Paese. Secondo l'Istituto di geofisica americano, due repliche hanno interessato oggi l'area di Sisak, a sud-est di Zagabria a qualche minuto di distanza l'una dall'altra, dopo le 7:15. La prima ha avuto magnitudo 4,8, la seconda 4,7.a delle due ha provocato ulteriori danni.Intanto, temendodopo quella terribile di ieri, numerosi cittadini hanno passato la notte fuori casa. "Non possiamo entrare in casa, è crollato tutto. Non siamo riusciti a dormire, abbiamo passato la notte sotto la pioggia", ha raccontato Marica Pavlovic abitante di ...

