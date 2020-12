Croazia in ginocchio, stamattina altre due scosse da 5.0 di magnitudo: avvertite anche in Italia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Due nuove forti scosse di terremoto in Croazia questa mattina mercoledì 30 dicembre 2020 rispettivamente alle ore 6:15 e alle ore 6:28. Croazia in ginocchio, stamattina altre due scosse da 5.0 di magnitudo La terra torna di nuovo a tremare dopo la forte scossa di magnitudo 6.4 di ieri con epicentro a 44 chilometri a L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Due nuove fortidi terremoto inquesta mattina mercoledì 30 dicembre 2020 rispettivamente alle ore 6:15 e alle ore 6:28.indueda 5.0 diLa terra torna di nuovo a tremare dopo la forte scossa di6.4 di ieri con epicentro a 44 chilometri a L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

CarloAl87550029 : RT @Radio1Rai: #Croazia in ginocchio per il terribile #terremoto di ieri. 6.4 la magnitudo. Stamattina due muove scosse, dopo le 6. Si cont… - Radio1Rai : #Croazia in ginocchio per il terribile #terremoto di ieri. 6.4 la magnitudo. Stamattina due muove scosse, dopo le 6… - papa_cannolo : Capisci che l'italiano medio ha perso il contatto con la realtà quando c'è la #Croazia in ginocchio e sui social si… - Desire74625104 : @Dio Terremoto non ci voleva proprio! Croazia sta in ginocchio... Come forse non basta Covid -