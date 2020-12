Cristiano Ronaldo lancia la Juve: "Ambiziosa in Serie A e in Champions" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le batterie sono completamente cariche per poter tornare più forte e motivato che mai per inseguire gli ambiziosi obiettivi stagionali che abbiamo alla Juventus , non solo in Italia ma anche in Europa. Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le batterie sono completamente cariche per poter tornare più forte e motivato che mai per inseguire gli ambiziosi obiettivi stagionali che abbiamo allantus , non solo in Italia ma anche in Europa.

OptaPaolo : 33 - Cristiano Ronaldo ha realizzato 33 gol in Serie A nel 2020: solo due giocatori nella storia della competizione… - Linkiesta : L’indignazione suscitata da Cristiano Ronaldo per aver detto che Cristiano jr. difficilmente potrà eccellere senza… - tancredipalmeri : Cristiano Ronaldo domani tornerà da Dubai e non dovrà sottoporsi a 14 giorni di isolamento prescritti dalla legge.… - rbh_th : @cc_csam Nn pas Cristiano Ronaldo lui c’est un autre Ronaldo ?? - fra_marro7 : RT @DiMarzio: #Juventus, il messaggio di #CR7 -