Cristiano Ronaldo dubbioso: «Ora sono felice ma il futuro è incerto»

Cristiano Ronaldo ha ricevuto il Golden Foot 2020 ed ha parlato anche del suo futuro. Ecco le dichiarazioni del campione portoghese

Cristiano Ronaldo ha ricevuto il Golden Foot 2020. Il campione portoghese ha parlato del suo futuro. Ecco le sue parole.

futuro – «Se tu hai motivazioni il resto non importa. Cristiano oggi sta bene. Mi sento in un grande momento ma non so cosa succederà. Io vivo il presente, il momento. Questo periodo è ottimo, mi sento felice. sono ancora in buone condizioni, al vertice e in un buon momento della mia vita. Spero di giocare ancora per molti, molti anni. Ma non si può mai sapere. Questo è il calcio, questi siamo noi: non sappiamo cosa ci accadrà in futuro. Quando parlo con ...

