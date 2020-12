Crisi di governo | Renzi non vuole far cadere davvero l’esecutivo | sta giocando al bastian contrario

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Se c’è una cosa chiara in questo caos che aleggia attorno a una presuntadiinnalzata da Italia Viva, è che Matteosi sta dimostrando un doppio giochista. Non solo: con le sue continua proposte, discussioni, con i suoi ultimatum che non sono mai ultimi, sta mostrando esattamente ciò che nega di essere: attaccato alla poltrona. Diciamolo una volta per tutte: se avesse volutofar, una maggioranza che di fatto non farà altro che allontanare il suo partito sempre di più, avrebbe giocato le sue carte in modo diverso. Non basta urlare al lupo per spaventare. Perché dopo un po’, si perde di credibilità. >> Leggi anche: Terremoto in Croazia, nuove scosse all’alba: «È come Hiroshima», Petrinja non esiste piùdi ...