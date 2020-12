Crisi di governo: Renzi cerca un’altra maggioranza, e il Pd che vuole fare? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La fine del Conte bis si avvicina: i primi giorni del nuovo anno saranno fondamentali per capire quale sarà l’assetto del governo nel 2021. La tensione nella maggioranza ormai si… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La fine del Conte bis si avvicina: i primi giorni del nuovo anno saranno fondamentali per capire quale sarà l’assetto delnel 2021. La tensione nellaormai si… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

fattoquotidiano : Matteo Renzi non ha ancora finito di accusare e avvertire, quando un big del Movimento lo sussurra così: “Ora bisog… - StefanoFeltri : questo pezzo di Enrico Deaglio dice cose ovvie che nessuno vuole sentire: abbiamo persone ed energie da schierare c… - ilfoglio_it : In questa strana crisi di governo può capitare di tutto. Anche il ritorno al voto. E Conte ha un piano - di… - PaolaCorvatta : crisi di governo? no, mica vuoi far tornare quelli là? rimpasto? no, mica vuoi darla vinta a Renzi che è brutto e c… - nicdemuro : +++ Conferenza stampa di fine anno +++ #Conte: 'Non voglio sfidare #Salvini (con mosse di palazzo, ndr). Ho evita… -