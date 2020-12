Covid, Ricciardi avverte: misure anti contagio anche nel 2021 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Alfie Borromeo Nel 2021 arriva il vaccino ma ciò non significa che ci debba essere una sorta di ‘liberi tutti’ e un allettamento dell’attenzione sui comportamenti per arginare il coronavirus. Questo in sintesi ciò che Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e professore di Igiene e Medicina preventiva alla Cattolica, ha dichiarato all’Ansa in merito alle linee guida da mantenere per l’intera durata del prossimo anno. “L’inizio della campagna vaccinale non significa che il nostro comportamento cambierà rispetto alla protezione dal virus: per tutto il 2021 le misure resteranno uguali ad adesso, dal distanziamento fisico alle mascherine, all’igiene delle mani. Ma con le vaccinazioni cominceremo ad avere meno morti e meno malati e questo rassicura tutti”, ha spiegato ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Alfie Borromeo Nelarriva il vaccino ma ciò non significa che ci debba essere una sorta di ‘liberi tutti’ e un allettamento dell’attenzione sui comportamenti per arginare il coronavirus. Questo in sintesi ciò che Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e professore di Igiene e Medicina preventiva alla Cattolica, ha dichiarato all’Ansa in merito alle linee guida da mantenere per l’intera durata del prossimo anno. “L’inizio della campagna vaccinale non significa che il nostro comportamento cambierà rispetto alla protezione dal virus: per tutto illeresteranno uguali ad adesso, dal distanziamento fisico alle mascherine, all’igiene delle mani. Ma con le vaccinazioni cominceremo ad avere meno morti e meno malati e questo rassicura tutti”, ha spiegato ...

Agenzia_Ansa : Ricciardi, misure anti-covid resteranno per tutto il 2021. 'Nonostante le vaccinazioni, ma avremo meno morti e mala… - rtl1025 : ?? 'Inizio campagna vaccinale non significa che il nostro comportamento cambierà rispetto alla protezione dal virus:… - Agenzia_Ansa : #Covid: 16.202 nuovi casi in 24 ore, 575 vittime. Effettuati 169.045 tamponi, tasso di positività sale al 9,6%.… - rainiero43 : RT @MoriMrc: Covid, Ricciardi: 'Misure restrittive restano per tutto il 2021'. Voi siete disposti a tutto questo? Io, no. - MilanWorldForum : Ricciardi e le misure anti Covid per tutto il 2021 -) -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ricciardi Covid, Ricciardi: "Mascherina per buona parte del 2021" Adnkronos Covid, Ricciardi avverte: misure anti contagio anche nel 2021

Nel 2021 arriva il vaccino ma ciò non significa che ci debba essere una sorta di ‘liberi tutti’ e un allettamento dell’attenzione sui comportamenti per ...

Covid: precauzioni per tutto il 2021

La vecchia normalità – quella senza gel igienizzante e dispositivi di protezione individuali – può attendere. L’anno che verrà non ci coglierà di sorpresa come il 2020. Per quanto sia tutto ancora da ...

Nel 2021 arriva il vaccino ma ciò non significa che ci debba essere una sorta di ‘liberi tutti’ e un allettamento dell’attenzione sui comportamenti per ...La vecchia normalità – quella senza gel igienizzante e dispositivi di protezione individuali – può attendere. L’anno che verrà non ci coglierà di sorpresa come il 2020. Per quanto sia tutto ancora da ...