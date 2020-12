Covid, record decessi in Germania e GB. Usa, morto il primo deputato: il 41enne Letlow (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Coronavirus continua la sua corsa in tutto il mondo. Nuove impennate di morti e casi giornalieri in Gran Bretagna , e Germania, con 1.129 morti in 24 ore . S econdo i dati dell'Istituto Robert ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Coronavirus continua la sua corsa in tutto il mondo. Nuove impennate di morti e casi giornalieri in Gran Bretagna , e, con 1.129 morti in 24 ore . S econdo i dati dell'Istituto Robert ...

FicarraePicone : COVID-19, vaccini in tempi record: ecco come è stato possibile. ATTENZIONE ?? contenuto non comprensibile per terra… - LegaSalvini : INCREDIBILE CONTE. PIÙ DI 73MILA MORTI DI COVID MA È PRESTO PER FARE UN BILANCIO - Agenzia_Italia : In Germania oltre mille morti di Covid in un giorno, è la prima volta - David_Lee_Rock : RT @Focus_it: 10 ragioni per cui è stato possibile ottenere un vaccino anti-covid in tempi record - sabribri1977 : RT @LegaSalvini: INCREDIBILE CONTE. PIÙ DI 73MILA MORTI DI COVID MA È PRESTO PER FARE UN BILANCIO -

Ultime Notizie dalla rete : Covid record Covid, record decessi in Germania e GB. Usa, morto il primo deputato: il 41enne Letlow QUOTIDIANO.NET La Francia verso un'estensione del coprifuoco nelle zone più colpite

Situazione preoccupante anche in Francia: verso un'estensione del coprifuoco nelle zone più colpite. Il Brasile supera i 7,5 milioni di persone ...

Il Capodanno diverso della Regina Elisabetta: infranta una tradizione che dura da 33 anni

Il Covid non permette deroghe nemmeno alla famiglia reale britannica. La nuova esplosione del contagio nel Regno Unito, che ieri ha registrato un nuovo record con oltre 50mila positivi registrati in..

Situazione preoccupante anche in Francia: verso un'estensione del coprifuoco nelle zone più colpite. Il Brasile supera i 7,5 milioni di persone ...Il Covid non permette deroghe nemmeno alla famiglia reale britannica. La nuova esplosione del contagio nel Regno Unito, che ieri ha registrato un nuovo record con oltre 50mila positivi registrati in..