Covid, oltre 50mila casi e quasi mille morti in Uk: lockdown esteso al 78% della popolazione. Record di contagi in Repubblica Ceca (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Regno Unito continua a fare i conti col nuovo picco di contagi e la diffusione sempre più massiccia del coronavirus in tutto il Paese. Anche oggi i dati che arrivano da Londra parlano di 50.023 casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore e quasi mille morti (981), poco al di sotto del Record assoluto registrato ieri. Così, come già preannunciato martedì, il ministro della Sanità, Matt Hancock, ha esteso alle Midlands e ad altre aree dell’Inghilterra le severe restrizioni da lockdown locali del Tier 4 che già coinvolgono Londra e oltre metà popolazione britannica. Durante il suo discorso alla Camera, l’esponente del governo di Boris Johnson ha sottolineato come la maggior parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Regno Unito continua a fare i conti col nuovo picco die la diffusione sempre più massiccia del coronavirus in tutto il Paese. Anche oggi i dati che arrivano da Londra parlano di 50.023diregistrati nelle ultime 24 ore e(981), poco al di sotto delassoluto registrato ieri. Così, come già preannunciato martedì, il ministroSanità, Matt Hancock, haalle Midlands e ad altre aree dell’Inghilterra le severe restrizioni dalocali del Tier 4 che già coinvolgono Londra emetàbritannica. Durante il suo discorso alla Camera, l’esponente del governo di Boris Johnson ha sottolineato come la maggior parte ...

_MiBACT : #Covid, @dariofrance: «Oltre 11 miliardi di euro per turismo e cultura. Un impegno significativo che ha interessato… - SkyTG24 : Covid Stati Uniti, donna prepara oltre 2.500 teglie di lasagne per amici in difficoltà - fattoquotidiano : Sono già oltre 8 mila gli italiani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid, ma il maltempo sull’Ital… - clikservernet : Covid, oltre 50mila casi e quasi mille morti in Uk: lockdown esteso al 78% della popolazione. Record di contagi in… - Noovyis : (Covid, oltre 50mila casi e quasi mille morti in Uk: lockdown esteso al 78% della popolazione. Record di contagi in… -