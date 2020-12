Covid, nuovo picco di decessi in Gb: 981 in 24 ore (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Secondo i dati resi noti dal governo, in Gran Bretagna è stato registrato un nuovo picco di decessi da Covid-19: 981 in 24 ore. Sono invece 50.023 i nuovi casi, dato in leggero calo rispetto ai 53.135 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Secondo i dati resi noti dal governo, in Gran Bretagna è stato registrato undida-19: 981 in 24 ore. Sono invece 50.023 i nuovi casi, dato in leggero calo rispetto ai 53.135 ...

Agenzia_Italia : A Pechino è stato dichiarato un nuovo lockdown per il Covid - redazioneiene : LO SPECIALE UN ANNO DI COVID È IN ONDA ADESSO SU ITALIA1 I calabresi hanno appena pagato di nuovo e sulla loro pell… - MediasetTgcom24 : Covid, nuovo picco di decessi in Gb: 981 in 24 ore #granbretagna - Katmas72 : @borghi_claudio Questo intervento, insieme a quello del 21 aprile, insieme al suo sul voto al nuovo mes e a quello… - fainformazione : Nuovo incontro rimandato in Premier League a causa del Covid, è quello tra Tottenham e Fulham Alle 19 di questo me… -