Covid, nuovo caso di infermiere positivo dopo il vaccino (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E’ stato registrato un nuovo caso di infermiere positivo al Covid-19 dopo aver ricevuto la dose di vaccino Pfizer. Matthew W., che lavora in due ospedali di San Diego, è… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E’ stato registrato undial-19aver ricevuto la dose diPfizer. Matthew W., che lavora in due ospedali di San Diego, è… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Agenzia_Italia : A Pechino è stato dichiarato un nuovo lockdown per il Covid - redazioneiene : LO SPECIALE UN ANNO DI COVID È IN ONDA ADESSO SU ITALIA1 I calabresi hanno appena pagato di nuovo e sulla loro pell… - RaiNews : Stando all'Istituto, in Germania sono oltre 1,68 milioni i casi di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria co… - zazoomblog : Covid nuovo caso di infermiere positivo dopo il vaccino - #Covid #nuovo #infermiere #positivo - FantiniValerio : 'Il Covid non si diffonde come pensiamo', nuovo studio ribalta tutto -