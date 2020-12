Covid, “niente brevetti, trasparenza e licenze obbligatorie”. Migliaia di europei per un “vaccino universale” che non lasci indietro Paesi poveri (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In Europa i vaccini saranno per tutti e gratuiti. Ma 17mila cittadini europei guardano oltre i confini del vecchio continente e, uniti, chiedono che le fiale diventino “bene comune universale”. No profit on pandemic è il messaggio che hanno scelto di far arrivare a Bruxelles tramite il diritto di iniziativa, uno strumento di democrazia diretta europeo che permette di presentare, con il raggiungimento di un milione di firme, una proposta alla Commissione. Partita il 30 novembre, la raccolta (consultabile a questo link) ha superato le 17mila firme. “In linea con le promesse fatte dalla presidente della Commissione europea di rendere i vaccini un bene comune universale – si legge nell’allegato dell’iniziativa – l’Unione europea deve anteporre la salute pubblica al profitto privato. Vogliamo che i vaccini e i trattamenti contro le pandemie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In Europa i vaccini saranno per tutti e gratuiti. Ma 17mila cittadiniguardano oltre i confini del vecchio continente e, uniti, chiedono che le fiale diventino “bene comune”. No profit on pandemic è il messaggio che hanno scelto di far arrivare a Bruxelles tramite il diritto di iniziativa, uno strumento di democrazia diretta europeo che permette di presentare, con il raggiungimento di un milione di firme, una proposta alla Commissione. Partita il 30 novembre, la raccolta (consultabile a questo link) ha superato le 17mila firme. “In linea con le promesse fatte dalla presidente della Commissione europea di rendere i vaccini un bene comune– si legge nell’allegato dell’iniziativa – l’Unione europea deve anteporre la salute pubblica al profitto privato. Vogliamo che i vaccini e i trattamenti contro le pandemie ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid niente Covid, niente vaccino fino a sedici anni: «Ecco tutte le controindicazioni» Il Mattino Covid: niente cenoni a Capodanno, gli alberghi donano cibo a 'Pane Quotidiano'

S tratta di un'iniziativa di Centrale District, Comitato che vede insieme i nomi piu' noti dell'hospitality milanese della zona di Stazione Centrale e Piazza Repubblica ...

Ore 12: l’Auchan di Nola ha chiuso, lavoratori in lacrime. 100 addetti in cig a zero ore

“L’Auchan di Nola chiude definitivamente: ringraziamo i nostri clienti che ci hanno sempre sostenuto e auguriamo a tutti buon anno”. Mentre la speaker del reparto accoglienza dava dai microfoni il tri ...

