Covid negli Usa, Biden: “Chiederò a tutti di indossare la mascherina” ma Trump prepara un party di Capodanno con 500 invitati (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Una volta in carica, Chiederò al popolo americano di indossare una mascherina per i primi 100 giorni della mia amministrazione. Non come una dichiarazione politica, ma come un dovere patriottico.” Così, sul suo profilo Twitter, il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, si è rivolto agli americani a proposito dell’emergenza coronavirus. Per la verità, questa affermazione, arrivata nelle scorse ore, riecheggia quella già fatta da Biden tre settimane fa sui “100 milioni di vaccinazioni nei miei primi 100 giorni”. Ma il presidente ora ribadisce e rilancia. Biden contro Trump: “Vaccinazioni lente” Del resto la pandemia di Covid negli Usa appare fuori controllo. Il Paese è sempre, e da mesi, il primo al mondo per contagi da ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Una volta in carica,al popolo americano diunaper i primi 100 giorni della mia amministrazione. Non come una dichiarazione politica, ma come un dovere patriottico.” Così, sul suo profilo Twitter, il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe, si è rivolto agli americani a proposito dell’emergenza coronavirus. Per la verità, questa affermazione, arrivata nelle scorse ore, riecheggia quella già fatta datre settimane fa sui “100 milioni di vaccinazioni nei miei primi 100 giorni”. Ma il presidente ora ribadisce e rilancia.contro: “Vaccinazioni lente” Del resto la pandemia diUsa appare fuori controllo. Il Paese è sempre, e da mesi, il primo al mondo per contagi da ...

micheleemiliano : Sono arrivate in Puglia le prime 30.420 dosi di vaccino anti-covid e sono state state distribuite negli 11 hub disl… - sole24ore : La terapia passerà anche dagli anticorpi monoclonali:?negli Stati Uniti c'è stata una prima luce verde, in Europa n… - TizianaFerrario : Sarebbe utile sapere i criteri su chi si deve vaccinare. Negli Usa una mia amica dopo il vaccino ha ricevuto un ce… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Gli Stati Uniti hanno registrato quasi 4.000 morti per Covid-19 in 24 ore, un nuovo record secondo i dati della Johns Hop… - Carla82495714 : RT @tg2rai: La chiamano #LadyVaccino, la ricercatrice ungherese che negli #StatiUniti, assieme ad altri colleghi, ha trovato l'arma contro…

