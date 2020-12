Covid, Locatelli: nessun segnale d'allarme su ritardi campagna vaccinale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) 'Al momento non c'è alcun segnale di allarme in merito ad un allungamento dei tempi per la campagna vaccinale anti-Covid in Italia'. Lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di Sanità, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 dicembre 2020) 'Al momento non c'è alcundiin merito ad un allungamento dei tempi per laanti-in Italia'. Lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di Sanità, ...

fattoquotidiano : Vaccino Covid, Locatelli (Iss): “Chi lo rifiuta non può stare in corsia. La salute pubblica deve prevalere” - LobbaLuisa : RT @fattoquotidiano: Vaccino Covid, Locatelli (Iss): “Chi lo rifiuta non può stare in corsia. La salute pubblica deve prevalere” https://t.… - liciniamagrini : RT @SkyTG24: Vaccino Covid, Locatelli: 'Acquisiremo altre dosi attraverso il meccanismo Ue' - MediasetTgcom24 : Covid, Locatelli: nessun segnale d'allarme su ritardi campagna vaccinale #covid - GiorgioAntonel1 : RT @fattoquotidiano: Vaccino Covid, Locatelli (Iss): “Chi lo rifiuta non può stare in corsia. La salute pubblica deve prevalere” https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Locatelli Vaccino Covid, Locatelli (Iss): “Chi lo rifiuta non può stare in corsia Il Fatto Quotidiano L’anno che verrà: 2021, cosa faremo e come sarà

Difficile fare previsioni. Soprattutto sul futuro. Quel che è certo è che il 2021 sarà un anno di transizione, e non passerà in un istante.

Covid, Locatelli: nessun segnale d'allarme su ritardi campagna vaccinale

"Al momento non c'è alcun segnale di allarme in merito ad un allungamento dei tempi per la campagna vaccinale anti-Covid in Italia". Lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Fr ...

Difficile fare previsioni. Soprattutto sul futuro. Quel che è certo è che il 2021 sarà un anno di transizione, e non passerà in un istante."Al momento non c'è alcun segnale di allarme in merito ad un allungamento dei tempi per la campagna vaccinale anti-Covid in Italia". Lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Fr ...