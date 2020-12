Covid, le Regioni chiedono di rimandare l'apertura degli impianti di sci al 18 gennaio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le Regioni chiedono di rimandare l'apertura degli impianti sciistici al 18 gennaio, causa Covid (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). In una lettera ai ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza, il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini ha sottolineato che "allo stato attuale, causa anche il recente andamento epidemiologico a livello internazionale che non ha agevolato l'assunzione delle necessarie decisioni, si ritiene non ricorrano le condizioni tali da consentire iniziative e azioni programmabili per permettere l'apertura degli impianti il giorno 7 gennaio". (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ledil'sciistici al 18, causa(AGGIORNAMENTI - SPECIALE). In una lettera ai ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza, il presidente della Conferenza delleStefano Bonaccini ha sottolineato che "allo stato attuale, causa anche il recente andamento epidemiologico a livello internazionale che non ha agevolato l'assunzione delle necessarie decisioni, si ritiene non ricorrano le condizioni tali da consentire iniziative e azioni programmabili per permettere l'il giorno 7". (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vaccino Covid in Lombardia: aerei con le dosi atterrati a Malpensa, Orio e Montichiari

Già partita la distribuzione nei centri hub della regione. L'assessore Gallera: "Si entra nella fase operativa, finalmente intravediamo una luce in fondo al tunnel"

