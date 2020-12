Covid, l’appello di De Luca ai campani: Il 31 dicembre evitate i botti (e di ingolfare gli ospedali con i feriti) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Nel rivolgere ai nostri concittadini gli auguri affettuosi di buon anno, colgo l’occasione per ricordare ancora una volta quanto sia importante, ancor di più in questi giorni, osservare comportamenti responsabili. Rivolgo quindi un invito e una raccomandazione, a evitare nella notte del 31 dicembre di utilizzare fuochi d’artificio”. Così il presidente della regione campania, Vincenzo De Luca, in un post su Facebook. “È un appello che ripetiamo tutti gli anni a salvaguardia dell’incolumità personale e di tutti, ma è ancora più importante in questi giorni, in cui gli ospedali sono impegnati nelle attività legate all’epidemia Covid” conclude il governatore. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Nel rivolgere ai nostri concittadini gli auguri affettuosi di buon anno, colgo l’occasione per ricordare ancora una volta quanto sia importante, ancor di più in questi giorni, osservare comportamenti responsabili. Rivolgo quindi un invito e una raccomandazione, a evitare nella notte del 31di utilizzare fuochi d’artificio”. Così il presidente della regionea, Vincenzo De, in un post su Facebook. “È un appello che ripetiamo tutti gli anni a salvaguardia dell’incolumità personale e di tutti, ma è ancora più importante in questi giorni, in cui glisono impegnati nelle attività legate all’epidemia” conclude il governatore. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fattoquotidiano : IL GIORNO DEL VACCINO L’appello di uno dei medici che riceverà la dose: “Mio dovere farlo, se sono protetto protegg… - Affaritaliani : I medici gastroenterologi: 'Il vaccino un dovere' - in_sanitas : 'VacciniAMOci', l'appello del mondo sanitario messinese contro il Covid-19 - - PoveroUn : RT @Bufalenet: Mancava ancora all’appello la storia del kiwi positivo al Covid, in effetti, e puntualmente è stato dato in pasto ai negazio… - sardanews : Vaccini Covid, l’appello di Solinas: “Campagna di sensibilizzazione per i cittadini, virus problema globale” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’appello Vaccino anti-Covid, Zingaretti, Berlusconi, Renzi, Crimi e Toti: «Pronti a una campagna con tutti i leader».... Corriere della Sera