Covid, la Spagna farà una lista di chi rifiuta il vaccino (Di mercoledì 30 dicembre 2020) di Alessio Pisanò Leggi su dire (Di mercoledì 30 dicembre 2020) di Alessio Pisanò

HuffPostItalia : La Spagna terrà un registro con i nomi di chi rifiuta il vaccino anti covid - fattoquotidiano : Russia, i morti Covid sono 186mila (e non 54mila): dopo il riconteggio in Spagna, le statistiche smentiscono anche… - Adnkronos : #Vaccinocovid, infermiera positiva in #Spagna non è stata vaccinata - BI_Italia : “Il modo per sconfiggere il virus è vaccinarci tutti”, ha detto il ministro della Salute Salvador Illa - marpicoll : RT @EliseiNicole: Covid, infermiera fa il vaccino in Spagna, ma 24 ore dopo si scopre positiva: in isolamento 70 persone -