Covid Italia, bollettino oggi 30 dicembre: 16.202 contagi e 575 morti. Vaccinati 9.803 italiani (Di giovedì 31 dicembre 2020) Covid Italia, il bollettino di oggi 30 dicembre 2020. Sono 16.202 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto agli 11.212 registrati ieri, per un totale... Leggi su ilmattino (Di giovedì 31 dicembre 2020), ildi302020. Sono 16.202 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in, in aumento rispetto agli 11.212 registrati ieri, per un totale...

lorepregliasco : Secondo i dati ISTAT sulla mortalità, nel mese di ottobre abbiamo avuto 6.900 morti in più rispetto alla media degl… - chetempochefa : «Non mi aspettavo tanto odio, tanta cattiveria, ma lo rifarei mille volte ancora, per i colleghi morti per aiutare… - chetempochefa : “Ora vediamo quando muori” è uno dei commenti rivolti a Claudia Alivernini, l’infermiera prima vaccinata in Italia… - ChiaraCh : RT @EliseiNicole: Dott. Massimo Citro: 'Viviamo la più grande farsa della storia. Vi spiego cosa fare' - Database Italia - AlessandraOdri : RT @AlessandraOdri: - Pronto, Polizia? Siamo in ostaggio di un gruppo di malati mentali. - Mantenga la calma e mi dica dove vi trovate e in… -