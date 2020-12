Covid Italia, bollettino oggi 30 dicembre: 16.202 contagi e 575 morti. Tasso positività al 9,6% (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Covid Italia, il bollettino di oggi 30 dicembre 2020. Sono 16.202 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto agli 11.212 registrati ieri, per un totale... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 30 dicembre 2020), ildi302020. Sono 16.202 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in, in aumento rispetto agli 11.212 registrati ieri, per un totale...

