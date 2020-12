Covid Italia, bollettino di oggi 30 dicembre: 16.202 nuovi casi e 575 morti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Covid Italia, il bollettino di oggi 30 dicembre 2020. Si registrano oggi 16.202 nuovi casi e 575 morti, numeri in aumento rispetto a quelli di ieri (11.212 positivi e 659 decessi). Sono... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 30 dicembre 2020), ildi302020. Si registrano16.202e 575, numeri in aumento rispetto a quelli di ieri (11.212 positivi e 659 decessi). Sono...

chetempochefa : “Ora vediamo quando muori” è uno dei commenti rivolti a Claudia Alivernini, l’infermiera prima vaccinata in Italia… - Agenzia_Italia : Un'infermiera spagnola è risultata positiva al Covid a 24 ore dal vaccino - chetempochefa : «Non mi aspettavo tanto odio, tanta cattiveria, ma lo rifarei mille volte ancora, per i colleghi morti per aiutare… - Chiara_Rossi3 : RT @ObserveWithMind: Bravo direttore @Michele_Arnese. Possiamo dire che c’è un giornalista a Roma. - mgdc30 : @SaraRome5 @Romi_Italia_J ...immagino... Avevo in progetto di girarla anch'io, ma a causa del Covid per quest'anno ho dovuto rinunciare ?? -