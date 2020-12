Covid in Italia: 16.202 nuovi casi Sono 575 le vittime delle ultime 24 ore (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono 16.202 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime Sono invece 575. Lo rende noto il nuovo bollettino di mercoledì 31 dicembre del ministero della Salute. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 30 dicembre 2020)16.202 idi coronavirus innelle24 ore. Leinvece 575. Lo rende noto il nuovo bollettino di mercoledì 31 dicembre del ministero della Salute.

