Covid: in Germania oltre mille morti in 24 ore (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il numero scuote la Germania, ma anche l'Europa. 1.129 morti in un giorno. Il triste record negativo è annunciato dagli esoerti dell'Istituto Robert Koch. E adesso nel paese le vittime hanno raggiunto ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il numero scuote la, ma anche l'Europa. 1.129in un giorno. Il triste record negativo è annunciato dagli esoerti dell'Istituto Robert Koch. E adesso nel paese le vittime hanno raggiunto ...

Germania nella bufera Covid: 1.129 morti nelle ultime 24 ore

La Germania registra in 24 ore 1.129 decessi legati alla pandemia di coronavirus, un nuovo triste record secondo i dati dell'Istituto Robert Koch, che segnala anche 22.459 nuovi casi di contagio.

