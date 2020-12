Covid, imprenditore scarpe si suicida. Confindustria: “Crisi sociale può esplodere” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCarinaro (Ce) – Si è suicidato perché non riceveva più commesse di lavoro da tempo, tanto da essere stato a vendere alcuni immobili di proprietà. E’ la drammatica storia del 59enne imprenditore del settore calzaturiero Raffaele Estinto, trovato impiccato ieri mattina all’interno della sua azienda nell’area industriale di Carinaro, nel Casertano. “Piena solidarietà e vicinanza alla famiglia dell’imprenditore – dice Massimiliano Santoli, presidente del Comitato Piccola Industria presso Confindustria di Caserta – ma episodi del genere sono la spia di un malessere profondo e di un’emergenza sociale che riguarda alcune filiere che sono ferme ormai da mesi, come quella delle calzature, rispetto ad altre che continuano a lavorare e anche a crescere; non vorrei fare la Cassandra, ma ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCarinaro (Ce) – Si èto perché non riceveva più commesse di lavoro da tempo, tanto da essere stato a vendere alcuni immobili di proprietà. E’ la drammatica storia del 59ennedel settore calzaturiero Raffaele Estinto, trovato impiccato ieri mattina all’interno della sua azienda nell’area industriale di Carinaro, nel Casertano. “Piena solidarietà e vicinanza alla famiglia dell’– dice Massimiliano Santoli, presidente del Comitato Piccola Industria pressodi Caserta – ma episodi del genere sono la spia di un malessere profondo e di un’emergenzache riguarda alcune filiere che sono ferme ormai da mesi, come quella delle calzature, rispetto ad altre che continuano a lavorare e anche a crescere; non vorrei fare la Cassandra, ma ...

