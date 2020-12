Covid, il vaccino cinese Sinopharm è efficace al 79% (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il vaccino anti-Covid sviluppato dalla società farmaceutica statale cinese Sinopharm è 'efficace al 79,34%'. Lo ha reso noto l'Istituto di Pechino per i prodotti biologici controllato dalla stessa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ilanti-sviluppato dalla società farmaceutica stataleè 'al 79,34%'. Lo ha reso noto l'Istituto di Pechino per i prodotti biologici controllato dalla stessa ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccino Coronavirus, ecco tappe e numeri della vaccinazione in Italia fino a settembre. In arrivo le prime ... Il Sole 24 ORE La speranza dalla scienza

In alto: la dose di un vaccino contro il coronavirus. A sinistra il dottor Gabriele Nenci, direttore dell’area Covid, si sottopone alla vaccinazione all’ospedale San Jacopo. Nenci è stato il primo in ...

Vaccinazioni, 940 anziani sono in attesa

Compiuto il primo passo negli ospedali, la campagna d’immunizzazione al Covid sarà estesa alle residenze sanitarie ...

