Covid | il vaccino cinese Sinopharm è efficace al 79%

Il vaccino anti-Covid sviluppato dalla società farmaceutica statale cinese Sinopharm "è efficace al 79,34%". Lo ha reso noto l'Istituto di Pechino per i prodotti biologici controllato dalla stessa società.

Firenze, 30 dicembre 2020 - Vaccinazioni anti-Covid: ora si parte sul serio. Dopo il simbolico "giorno del vaccino", oggi in Toscana verranno consegnate 27.500 dosi, seguite il 4 gennaio da altre 24.5 ...

Vaccini Covid in Liguria, arrivano le nuove dosi: bisogna firmare il modulo di consenso

GENOVA - E' confermata la consegna di oggo mercoledì 30 novembre dei 16 pizza box, i contenitori predisposti da Pfizer per la consegna del vaccino in Liguria. Lo ha detto la referente regionale per i ...

