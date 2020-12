Covid | il vaccino AstraZeneca approvato nel Regno Unito

Leggi su tpi

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Arriva il sì delalOxford-. Il via libera è arrivato dall’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA), come riferiscono i media locali. Si tratta del secondodaldopo quello Pfizer. Ieri l’Ema, l’autorità di controllo europea, aveva frenato parlando di un probabile ritardo nel via libera a questo, affermando che difficilmente sarebbe arrivato l’ok entro gennaio.