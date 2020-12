Covid, focolaio in scuola materna nel Milanese, la rabbia dei genitori: «Non ci è stato comunicato» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Diciotto insegnanti e 21 bambini positivi al coronavirus: questo il bilancio, purtroppo provvisorio, del focolaio di Covid sviluppatosi in una scuola materna di Sedriano, nel Milanese. Oggi chiuso dopo la conferma dei casi, sull’Istituto “Gianni Rodari” del comune lombardo piovono pesanti accuse da parte dei genitori. 247 gli alunni in quarantena preventiva tra cui – come riferisce Il Giorno – alcuni già risultati positivi al virus. Leggi anche >> Italia zona rossa dal 31 dicembre al 3 gennaio, cosa cambia: novità importante sul coprifuoco Sedriano Coronavirus, focolaio in scuola materna: i genitori lamentano poca chiarezza E mentre il bilancio del focolaio di Sedriano pare destinato a crescere, ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Diciotto insegnanti e 21 bambini positivi al coronavirus: questo il bilancio, purtroppo provvisorio, deldisviluppatosi in unadi Sedriano, nel. Oggi chiuso dopo la conferma dei casi, sull’Istituto “Gianni Rodari” del comune lombardo piovono pesanti accuse da parte dei. 247 gli alunni in quarantena preventiva tra cui – come riferisce Il Giorno – alcuni già risultati positivi al virus. Leggi anche >> Italia zona rossa dal 31 dicembre al 3 gennaio, cosa cambia: novità importante sul coprifuoco Sedriano Coronavirus,in: ilamentano poca chiarezza E mentre il bilancio deldi Sedriano pare destinato a crescere, ...

DiMarzio : #Frosinone, focolaio di #Covid: 13 giocatori positivi - noci24 : Focolaio Covid nella casa di riposo “Carmela di Brindisi Valentini” a Putignano: 39 i positivi - efilippucci : Covid, focolaio in una materna: chiusa scuola nel Milanese - SmorfiaDigitale : Covid, focolaio in una materna: chiusa scuola nel Milanese - Tgcom24 - bizcommunityit : Covid, focolaio in una materna: chiusa scuola nel Milanese -