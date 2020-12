Covid: Danimarca proroga il lockdown (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA, 30 DIC - La Danimarca ha prorogato di due settimane, fino al 17 gennaio, il lockdown nazionale per limitare la diffusione del coronavirus nel Paese in seguito ad un'impennata di casi registrata ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA, 30 DIC - Lahato di due settimane, fino al 17 gennaio, ilnazionale per limitare la diffusione del coronavirus nel Paese in seguito ad un'impennata di casi registrata ...

estornudoauto : RT @MediasetTgcom24: Covid, la Danimarca proroga il lockdown di due settimane #Danimarca - DavideTedesco74 : RT @MediasetTgcom24: Covid, la Danimarca proroga il lockdown di due settimane #Danimarca - MediasetTgcom24 : Covid, la Danimarca proroga il lockdown di due settimane #Danimarca - fisco24_info : Covid: Danimarca proroga il lockdown: Per altre due settimane, fino al 17 gennaio - gianfrancopasc1 : Non mi stupisce e non mi scandalizza, visto che BionTech è un'azienda tedesca e gioca in casa. Aspetto che colà ove… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Danimarca Covid: Danimarca proroga il lockdown ANSA Nuova Europa Covid, la Danimarca proroga il lockdown di due settimane

La Danimarca ha prorogato di due settimane, fino al 17 gennaio, il lockdown nazionale per limitare la diffusione del coronavirus nel Paese in seguito a un'impennata di casi registrata nell'ultimo mese ...

Covid: Danimarca proroga il lockdown

La Danimarca ha prorogato di due settimane, fino al 17 gennaio, il lockdown nazionale per limitare la diffusione del coronavirus nel Paese in seguito ad un'impennata di casi registrata nell'ultimo mes ...

La Danimarca ha prorogato di due settimane, fino al 17 gennaio, il lockdown nazionale per limitare la diffusione del coronavirus nel Paese in seguito a un'impennata di casi registrata nell'ultimo mese ...La Danimarca ha prorogato di due settimane, fino al 17 gennaio, il lockdown nazionale per limitare la diffusione del coronavirus nel Paese in seguito ad un'impennata di casi registrata nell'ultimo mes ...