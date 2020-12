Covid, da ieri altri 16.202 contagi e 575 morti: è un bollettino ormai ripetitivo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Mah… oggi, si legge nel report quotidiano del ministero della Salute, che il tasso di positività si è attestato al 9,58%. Come dire: qui, stando ai ‘numeri’, non finisce mai! Tra nuovi positivi e numero dei decessi sembra non finire mai Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti altri 169.045 tamponi, dai quali sono stati individuati altri 16.202 nuovi contagi. Così, ad oggi in Italia le persone che risultano essere positive (ma non ‘malate’), sono 564.395 Nel Veneto il record dei nuovi positivi. Sette regioni sotto i duemila Ad eccezione del Veneto, che è sempre purtroppo la regione maggiormente colpita dal numero di contagi (2.986), oggi il report rivela che sono sette le regioni oltre i mille casi, la Lombardia (1.673), la Puglia (1.470), l’Emilia Romagna (1.427), il Lazio (1.333), la Sicilia (1.084), e quindi il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Mah… oggi, si legge nel report quotidiano del ministero della Salute, che il tasso di positività si è attestato al 9,58%. Come dire: qui, stando ai ‘numeri’, non finisce mai! Tra nuovi positivi e numero dei decessi sembra non finire mai Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti169.045 tamponi, dai quali sono stati individuati16.202 nuovi. Così, ad oggi in Italia le persone che risultano essere positive (ma non ‘malate’), sono 564.395 Nel Veneto il record dei nuovi positivi. Sette regioni sotto i duemila Ad eccezione del Veneto, che è sempre purtroppo la regione maggiormente colpita dal numero di(2.986), oggi il report rivela che sono sette le regioni oltre i mille casi, la Lombardia (1.673), la Puglia (1.470), l’Emilia Romagna (1.427), il Lazio (1.333), la Sicilia (1.084), e quindi il ...

SkySport : ULTIM'ORA PREMIER Covid-19, rinviata Tottenham-Fulham La partita era prevista alle 19 di oggi Troppi casi di positi… - Corriere : ?? Un giallo che ricorda i tempi della Guerra fredda. C’è stato un momento, ieri mattina, in cui siamo arrivati a un… - you_trend : ?? #Coronavirus: con 66 su 100, l'indice di gravità elaborato da YouTrend rimane invariato rispetto a ieri Nota met… - Danieli_Solis : Complice la 'variante', in Uk + 175% di morti oggi rispetto a ieri. In Germania, che Merkel aveva 'chiuso' per via… - laviniamainardi : RT @DomaniGiornale: Sono 16.202 i nuovi contagi da #Covid19 in Italia Il numero è in aumento rispetto a ieri, quando i casi segnalati erano… -