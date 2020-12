Covid, da domani si torna in zona rossa: cosa si può fare e cosa no (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Alfie Borromeo Dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la sola eccezione di lunedì 4, l’Italia torna rossa: aperti i supermercati e diverse tipologie di negozi, ma sono vietati gli spostamenti se non per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute, per i quali serve l’autocertificazione. Consentiti sport e attività motoria all’aperto e in forma individuale Capodanno 2021 con coprifuoco: occhio agli orari Ma attenzione, perché per Capodanno c’è una regola che cambia e che riguarda gli spostamenti consentiti. Per il 31 dicembre il Governo Conte ha deciso di allungare di 2 ore la durata del coprifuoco per evitare festeggiamenti e possibili occasioni di assembramento, che riunirebbero in uno stesso luogo più persone, con evidenti gravi rischi di contagio da Coronavirus. Il 31 dicembre sono vietati gli spostamenti dalle 22 alle 7 del 1° ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Alfie Borromeo Dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la sola eccezione di lunedì 4, l’Italia: aperti i supermercati e diverse tipologie di negozi, ma sono vietati gli spostamenti se non per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute, per i quali serve l’autocertificazione. Consentiti sport e attività motoria all’aperto e in forma individuale Capodanno 2021 con coprifuoco: occhio agli orari Ma attenzione, perché per Capodanno c’è una regola che cambia e che riguarda gli spostamenti consentiti. Per il 31 dicembre il Governo Conte ha deciso di allungare di 2 ore la durata del coprifuoco per evitare festeggiamenti e possibili occasioni di assembramento, che riunirebbero in uno stesso luogo più persone, con evidenti gravi rischi di contagio da Coronavirus. Il 31 dicembre sono vietati gli spostamenti dalle 22 alle 7 del 1° ...

