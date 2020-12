Covid, da domani si torna in zona rossa: cosa si può fare e cosa no (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la sola eccezione di lunedì 4, l’Italia torna rossa: aperti i supermercati e diverse tipologie di negozi, ma sono vietati gli spostamenti se non per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute, per i quali serve l'autocertificazione. Consentiti sport e attività motoria all’aperto e in forma individuale Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la sola eccezione di lunedì 4, l’Italia: aperti i supermercati e diverse tipologie di negozi, ma sono vietati gli spostamenti se non per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute, per i quali serve l'autocertificazione. Consentiti sport e attività motoria all’aperto e in forma individuale

SkyTG24 : Covid, da domani si torna in zona rossa: cosa si può fare e cosa no - micheleemiliano : Arrivate in #Puglia le prime 505 dosi di vaccino anti covid. La consegna è prevista alle ore 8 di domani al Policli… - bendellavedova : Domani verrà somministrata la prima dose di vaccino anti COVID: bene. L’Italia ha il più alto tasso di mortalità pe… - GalileoTele : Terni: Arrivato all'ospedale il vaccino anti Covid, al via domani la somministrazione al personale - misomic : RT @HMQueenBee: Domani vaccinano mio babbo, dopo quasi dieci mesi finiranno le telefonate AdEsSo PrEnDo iL CoViD e MuOiO e Tu NoN sEi Mai V… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid domani Covid, da domani si torna in zona rossa: cosa si può fare e cosa no Sky Tg24 Vaccino, piano già a rischio ritardi: consegne di 470 mila dosi ostacolate dalla neve

Rischia di slittare a causa del maltempo la consegna delle circa 470mila dosi di vaccino della Pfizer, che era prevista domani nelle regioni italiane. A quanto si apprende, la casa ...

Coronavirus: drive in straordinario per 250 alunni dell'Ic di Fara Sabina domani a Passo Corese

RIETI - Domani 31 dicembre si terrà un drive in straordinario per gli alunni dell’istituto comprensivo di Fara Sabina presso la zona artigianale di Passo Corese. “Mi ...

Rischia di slittare a causa del maltempo la consegna delle circa 470mila dosi di vaccino della Pfizer, che era prevista domani nelle regioni italiane. A quanto si apprende, la casa ...RIETI - Domani 31 dicembre si terrà un drive in straordinario per gli alunni dell’istituto comprensivo di Fara Sabina presso la zona artigianale di Passo Corese. “Mi ...