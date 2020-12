Covid Campania, l'indice di contagio scende al 7,75%. Ma ci sono 47 morti (Di giovedì 31 dicembre 2020) Coronavirus, il bollettino diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania: 930 positivi (857 asintomatici e 73 sintomatici) su 11.985 tamponi, per un totale di 188.119... Leggi su ilmattino (Di giovedì 31 dicembre 2020) Coronavirus, il bollettino diffuso dall'Unità di crisi della Regione: 930 positivi (857 asintomatici e 73 sintomatici) su 11.985 tamponi, per un totale di 188.119...

AlessLongo : Attivo da qualche ora il call center immuni per i positivi al covid 800 91 24 91 Farà quello che i sanitari non vo… - visco_gaetano : RT @Informa_Press: Calo dei positivi in #Campania ?? - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Calo dei positivi in #Campania ?? - AleSalvi12 : RT @cicap: #VAXDAY: Il tesoriere del CICAP Campania Giuseppe Di Nuzzo, neurochirurgo dell'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, è stato… - LucioMariosa : Covid: in Campania oggi sono 930 i contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Monitoraggio regioni, Abruzzo con Rt più basso in Italia

Covid: dalla bozza sul monitoraggio settimanale delle regioni, l'Abruzzo risulta con l'Rt più basso in Italia, sceso a 0,65.

Coronavirus in Italia: 11.212 nuovi casi, 659 vittime

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Sono 11.212 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 659 le vittime. Lo riporta il nuovo bollettino del ministero della Salute. I guariti o dimessi sono stat ...

Covid: dalla bozza sul monitoraggio settimanale delle regioni, l'Abruzzo risulta con l'Rt più basso in Italia, sceso a 0,65.(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Sono 11.212 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 659 le vittime. Lo riporta il nuovo bollettino del ministero della Salute. I guariti o dimessi sono stat ...