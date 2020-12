Covid, arrivati all’aeroporto di Ciampino nuovi lotti di vaccino (VIDEO) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nella mattinata odierna, all’aeroporto di Ciampino, con un volo cargo, sono arrivati ulteriori lotti vaccinali destinati alle strutture sanitarie di Lazio, Abruzzo, Calabria e Sicilia. A scortare i mezzi dedicati al trasferimento del medicinale, i poliziotti del Compartimento Polizia Stradale Lazio e – a cura dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Roma – della Sezione Volanti e della Sezione Operativa. Leggi anche: vaccino AstraZeneca: l’azienda di Pomezia è sotto attacco hacker su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nella mattinata odierna,di, con un volo cargo, sonoulteriorivaccinali destinati alle strutture sanitarie di Lazio, Abruzzo, Calabria e Sicilia. A scortare i mezzi dedicati al trasferimento del medicinale, i poliziotti del Compartimento Polizia Stradale Lazio e – a cura dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Roma – della Sezione Volanti e della Sezione Operativa. Leggi anche:AstraZeneca: l’azienda di Pomezia è sotto attacco hacker su Il Corriere della Città.

