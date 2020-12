Covid, al via la campagna vaccinale per il personale dell’Asl Napoli 2 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A partire dal 31 dicembre 2020 prende il via la campagna vaccinale contro il Covid diretta al personale in servizio presso le strutture sanitarie collocate sul territorio dell’Asl Napoli 2 Nord. Ecco chi potrà riceverlo e come bisognerà procedere per l’iter di richiesta. Potranno usufruire del vaccino tutti coloro che: – sono in servizio presso le strutture sanitarie del territorio – hanno già espresso la volontà di vaccinarsi nelle scorse settimane mediante il modulo messo a disposizione sul sito dell’Asl Napoli 2 Nord sono invitate a controllare il proprio indirizzo mail e il proprio numero di telefono per verificare l’arrivo di informazioni relative al proprio appuntamento presso il centro ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– A partire dal 31 dicembre 2020 prende il via lacontro ildiretta alin servizio presso le strutture sanitarie collocate sul territorio2 Nord. Ecco chi potrà riceverlo e come bisognerà procedere per l’iter di richiesta. Potranno usufruire del vaccino tutti coloro che: – sono in servizio presso le strutture sanitarie del territorio – hanno già espresso la volontà di vaccinarsi nelle scorse settimane mediante il modulo messo a disposizione sul sito2 Nord sono invitate a controllare il proprio indirizzo mail e il proprio numero di telefono per verificare l’arrivo di informazioni relative al proprio appuntamento presso il centro ...

MarcoBellinazzo : Nel rinvio di Everton-City è chiaro che è stata Premier, una Lega che funziona, a decidere. Ma è chiaro anche che l… - chetempochefa : «Non mi aspettavo tanto odio, tanta cattiveria, ma lo rifarei mille volte ancora, per i colleghi morti per aiutare… - Agenzia_Ansa : #Germania, iniettate per errore 5 dosi di vaccino anti #Covid a otto sanitari. Quattro sono in osservazione in ospe… - theciosaz : @scrivere_stanca Infatti in ospedale non ti ricoverano nemmeno più, tutto un covid e via - cri_2020 : RT @chetempochefa: «Non mi aspettavo tanto odio, tanta cattiveria, ma lo rifarei mille volte ancora, per i colleghi morti per aiutare gli a… -