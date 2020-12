Covid, 95 mila dosi di vaccino in arrivo in Lombardia: si riparte dal 31 dicembre (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Domani 31 dicembre è la data in cui partiranno davvero le vaccinazioni anti Covid in Lombardia. Dopo il V-Day del 27 dicembre, è atteso per oggi l’arrivo di 94.770 dosi di vaccino Pfizer, che verranno distribuite nei centri HUB regionali. Lo annuncia in una nota l’Assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera: «In base td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Domani 31è la data in cui partiranno davvero le vaccinazioni antiin. Dopo il V-Day del 27, è atteso per oggi l’di 94.770diPfizer, che verranno distribuite nei centri HUB regionali. Lo annuncia in una nota l’Assessore al Welfare della RegioneGiulio Gallera: «In base td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

fattoquotidiano : Covid, sono oltre 8mila i vaccinati in Italia. Israele supera la soglia dei 500 mila, è il primo Stato al mondo - Adnkronos : #Covid, stima #Cerved: '145mila aziende a rischio fallimento' - BCarazzolo : RT @fattoquotidiano: Sono già oltre 8 mila gli italiani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid, ma il maltempo sull’Italia… - ilNotiziarioInd : Covid, 95 mila dosi di vaccino in arrivo in Lombardia: si riparte dal 31 dicembre - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Sono già oltre 8 mila gli italiani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid, ma il maltempo sull’Italia… -