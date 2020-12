Covid-19, Tottenham-Fulham verso il rinvio: troppi casi per gli ospiti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tottenham-Fulham, partita in programma stasera alle 19.00, va dritto verso il rinvio per Covid-19. Lo anticipano i media britannici e in attesa del comunicato ufficiale della federazione calcistica. Il match di Premier League, valido per la 16a giornata, sarà dunque riprogrammato nel 2021 come già accaduto per Manchester City-Everton due giorni fa. Tottenham-Fulham verso L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020), partita in programma stasera alle 19.00, va drittoilper-19. Lo anticipano i media britannici e in attesa del comunicato ufficiale della federazione calcistica. Il match di Premier League, valido per la 16a giornata, sarà dunque riprogrammato nel 2021 come già accaduto per Manchester City-Everton due giorni fa.L'articolo proviene da Inews.it.

